Ожила в морге: что известно о смерти пациентки в Северодвинске и в чем обвиняют врача

В материале РИАМО рассказываем, что произошло в Северодвинской больнице и как в ней пациентка умерла дважды.

В ноябре 2026 года стало известно о том, как почти год назад в городской больнице Северодвинска 73-летняя пациентка умерла дважды. По версии следствия, 29-летний реаниматолог сначала пытался спасти женщину, ошибочно признал мертвой, потом она «ожила» в морге.

Как пациентка из Северодвинска оказалась живой в морге

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В середине ноября стало известно о случае в больнице Северодвинска, который произошел почти год назад 17 декабря 2025 года 73-летнюю пациентку доставили в Северодвинскую городскую больницу с острым тромбозом. В какой-то момент у нее остановилось сердце. Молодой реаниматолог около получаса проводил реанимацию, после чего решил, что спасти пациентку не удалось, и констатировал смерть. Женщину завернули в патологоанатомический мешок и отправили в больничный морг.

По данным Telegram-канала 112, сердцебиение на самом деле восстановилось, но врач его не заметил. Спустя примерно два часа санитар морга обнаружил, что женщина подает признаки жизни и шевелится. Он сообщил об этом лечившему ее медику.

Заведующий отделением направил реаниматолога в морг, чтобы оказать пациентке экстренную помощь. По версии следствия, врач приехал один, проверил у пенсионерки пульс, убедился, что она жива, и вместо помощи ввел ей смертельную дозу препарата, от которого она скончалась.

Зачем врач ввел пациентке смертельную дозу препарата

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Следствие полагает, что мотивом поступка 29-летнего врача было скрыть собственную ошибку.

«Желая скрыть допущенную ошибку, врач ввел пациентке противопоказанный препарат, после чего наступила ее смерть», — говорится в сообщении следственного комитета по Архангельской области и НАО в МАХ.

От него умер Майкл Джексон: что известно о препарате, который ввели пациентке

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Источники ряда СМИ уверяют, что пациентке в Северодвинске ввели тот же препарат, от передозировки которого умер Майкл Джексон. Это мощный препарат для внутривенной анестезии. Препарат применяют для введения в наркоз и его поддержания. Он угнетает дыхание, поэтому его использование требует контроля состояния пациента — иными словами, в отрыве от аппаратуры и протоколов он действительно опасен. При этом он не требует строгой отчетности. Любые препараты, в том числе и якобы введенный погибшей пациентке, требуют четкой дозировки в зависимости от веса и состояния пациента.

Как расследуют дело об убийстве пациентки в Северодвинске

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Телеграм-канал Baza указывает на то, что ключевым доказательством ввода препарата пенсионерке в Северодвинске, вероятно, стала токсикологическая экспертиза: вещество могло отсутствовать в реанимационной карте и истории инъекций, а значит, непонятно, откуда оно взялось.

В Минздраве Архангельской области сообщили, что держат ситуацию на контроле и следят за расследованием.

Председатель СК России Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств убийства пенсионерки. Следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по данному факту расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство). Реаниматолог в настоящий момент находится под стражей.

Что известно о враче-реаниматологе и почему он не признает вину

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Адвокат обвиняемого говорит, что медик свою вину не признает. Он уверяет, что действовал строго по протоколу. Сторона защиты говорит о том, что в суматохе неопытный врач просто забыл внести запись в карту, но умышленного убийства не планировал, и умерла пациентка по естественным причинам.

О враче-реаниматологе известно, что он в медицине с 2021 года, окончил ординатуру в 2023 году по специальности «анестезиология-реаниматология», к моменту происшествия работал по специальности два года. После смерти пациентки он продолжал работать.

Какие вопросы остаются к обстоятельствам смерти пациентки

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Вопросы могут возникнуть к санитару морга, который почему-то не вызвал бригаду, а позвонил конкретному врачу. Следовало поставить в известность патологоанатома, полицию, вызвать бригаду реаниматологов.

Кроме того, сама больница уже попадала в скандальные сводки. Пациенты писали жалобы, в 2020 году больница фигурировала в деле о мошенничестве при установке системы подачи кислорода для ковидных больных — предполагаемое хищение оценивали примерно в 6 миллионов.

Расследование обещает расставить все на свои места и ответить на все вопросы.