Психолог рассказала, как переключиться на отдых после работы на удаленке

На удаленке человек остается в той же обстановке и после окончания трудового дня. Закрытый ноутбук не всегда означает, что мысли о незавершенных задачах исчезли. По словам психолога, после интенсивной умственной нагрузки вниманию нужно время для переключения.

Мироненко рекомендует выделить для работы отдельный стол или часть комнаты, даже если места для кабинета нет. В конце дня ноутбук, документы и канцелярию лучше убрать в ящик или органайзер, чтобы они не напоминали о делах.

Изменения в обстановке тоже помогают отделить работу от отдыха. Яркий свет вечером можно сменить на мягкое освещение торшера или настольной лампы. Разграничить зоны помогут текстиль, декор и расположение мебели.

Книги, фотографии, растения и предметы, связанные с увлечениями, сделают место для досуга комфортнее. Например, кресло с пледом и столиком подойдет для чтения. Если регулярно отдыхать в таком уголке, он постепенно начнет ассоциироваться с приятными занятиями.

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