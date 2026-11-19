Барнаульскому маньяку Виталию Манишину не разрешили отправиться на СВО. Он пытался добиться пересмотра приговора и уверял, что не виноват в 11 убийствах, сообщает SHOT .

Кроме того, Манишин просил отправить его в зону боевых действий. Кассационный суд оставил прежнее решение в силе.

Манишина признали виновным в 11 убийствах. Жертвами становились абитуриентки, с которыми он расправлялся с 1989 по 2000 год. Девушкам он предлагал помощь с поступлением и обучением в АлтГТУ, уговаривал поехать с ним в Калманский район Барнаула, а затем насиловал и убивал. Тела он прятал в лесу.

Приговор вынесли лишь в октябре 2025 года. Первые 7 лет Манишин проведет в тюрьме, остальной срок в колонии. В настоящее время он отбывает наказание в камере на 4 места. Оттуда он постоянно требует вызвать адвоката, чтобы попытаться выйти на свободу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.