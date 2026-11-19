Подмосковье готово оказывать максимальное содействие белорусскому бизнесу в организации экспортных поставок в Китай и другие государства через сеть региональных «сухих» портов. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе выступления на деловом форуме Союзного государства «Интеграция».

Он отметил, что на территории региона функционируют три крупных терминала «сухих» портов с высоким потенциалом. Через них уже проходит значительный объем грузов.

«Здесь мы оказываем максимальную поддержку белорусским компаниям», — рассказал губернатор.

В настоящее время на территории Московской области действует около 120 компаний, владельцами которых выступает белорусский бизнес. В числе наиболее значимых инициатив — предприятие «Белтелекабель», где каждый месяц производится свыше 1 300 км оптоволокна. Еще один важный проект — площадка агрохолдинга «Серволюкс», откуда птицеводческая продукция направляется потребителям в России, странах ЕАЭС и Китае.

Сотрудничество деловых кругов не стоит на месте. Крупный логистический комплекс для стройматериалов намерена возвести белорусская цементная компания. В свою очередь Минский автомобильный завод прорабатывает открытие центра, где будет организована продажа и обслуживание техники в масштабах всего ЦФО.

Развиваются связи и в сфере охраны здоровья. Специалисты подмосковного НИКИ детства поддерживают плотный контакт с белорусскими коллегами: они дают консультации медикам Гомельской областной детской больницы, а также делятся наработками в рамках совместных образовательных мероприятий. Обмен практическим опытом налажен и по линии МОНИКИ им. Владимирского — сотрудники института вместе с белорусскими врачами принимают участие в конгрессах и конференциях, где обсуждаются инфекционные болезни, стоматология и другие социально значимые темы.

Воробьев добавил, что в основе любого экономического взаимодействия лежит здоровый прагматизм и расчет выгоды. Никто не гарантирует производителю место на полке просто так. Компаниям необходимо доказывать высокое качество своей продукции и удерживать конкурентоспособные цены.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

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