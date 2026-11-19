90% москвичей против НДС на иностранные товары: почему покупатели уходят из ТЦ

Каждый второй житель столицы хотел бы получать зарубежные заказы прямо в торговых центрах, а больше половины опрошенных стали реже покупать там одежду. Москвичи все активнее выбирают иностранные онлайн-площадки и не хотят, чтобы привычные покупки обходились дороже. Такие результаты показал опрос ADG group, который компания предоставила РИАМО.

Сразу 90% москвичей не поддерживают введение НДС на иностранные товары, а 27% продолжат заказывать их даже в случае подорожания на 20%. Еще 10% готовы покупать за рубежом, если цены вырастут в полтора раза. Для этих покупателей зарубежные площадки все равно могут оказаться выгоднее магазинов в торговых центрах, говорят данные опроса ADG group.

При этом спрос на зарубежные товары уже стал привычной частью потребительского поведения: 76% участников опроса регулярно заказывают продукцию из-за рубежа. Чаще всего они делают это на иностранных маркетплейсах — так поступают 56% респондентов. Еще 29% выбирают интернет-магазины, а 15% обращаются к байерам.

Самой популярной категорией остаются одежда и обувь: на них приходится 32% зарубежных заказов. Главная причина выбора — цена. Так ответили 63% москвичей, покупающих одежду за границей. Еще 19% ищут там бренды, которых нет в России, а 9% считают, что на иностранных площадках выше вероятность найти оригинальную вещь, а не подделку.

Интерес к зарубежным площадкам отражается и на отношении покупателей к торговым центрам. За последний год 55% опрошенных стали реже приобретать одежду в магазинах ТЦ. С прежней частотой продолжают обновлять гардероб там лишь 31% респондентов.

На этом фоне половина москвичей — 51% — хотели бы видеть пункты выдачи заказов иностранных маркетплейсов непосредственно в торговых центрах. Такая инфраструктура могла бы сделать получение зарубежных покупок удобнее, но одновременно усилила бы конкуренцию за покупателя между онлайн-площадками и традиционными магазинами.

Однако превращать свободные площади торговых центров в склады москвичи не хотят. Против такой идеи высказались 70% участников опроса. Респонденты не желают видеть торговые центры пространствами, где рядом с работающими магазинами размещаются складские помещения.

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