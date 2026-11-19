Выпускники школ Подмосковья поступили более чем в 600 вузов России

Свыше 31 тыс. выпускников подмосковных школ в 2026 году стали студентами вузов в 81 регионе России. Столичные университеты приняли 24 тыс. человек — более 77% поступивших, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В День преподавателя высшей школы в министерстве образования Московской области рассказали о выборе вузов выпускниками региона в 2026 году.

Впервые в десятку вузов по числу зачисленных выпускников Подмосковья вошли МГУ имени М. В. Ломоносова, Финансовый университет, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Московский педагогический государственный университет (МПГУ).

Востребованными остаются МИРЭА — Российский технологический университет и Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, ежегодно занимающие верхние строчки рейтинга. Среди популярных также Российский университет транспорта, Московский государственный строительный университет, МГТУ имени Н. Э. Баумана и Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова.

В Подмосковье 45 вузов приняли около 3 тыс. местных выпускников. Лидируют Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) в Коломне, Государственный гуманитарно-технологический университет (ГГТУ) в Орехово-Зуеве, Московский физико-технический институт в Долгопрудном и университет «Дубна».

Педагогические специальности выбрали более 2,5 тыс. выпускников — почти на тысячу больше, чем в 2025 году. Наиболее востребованы МПГУ, ГСГУ и ГГТУ.

«За высокими результатами поступления — качественная школьная подготовка и осознанный выбор ребят», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Всего в регионе работают 62 вуза, где учатся 71 тыс. студентов и трудятся свыше 3,5 тыс. преподавателей и научных сотрудников. Направления обучения включают инженерное дело, технологии и технические науки, педагогику, искусство и культуру, международные отношения, туризм, безопасность, медицину и фармацию, сельское хозяйство, гуманитарные и естественные науки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.