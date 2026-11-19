Воробьев: в Московской области работают около 120 белорусских компаний

Около 120 компаний из Белоруссии работают в Московской области. Никто из них не жалуется, рассказал во время выступления на Деловом форуме Союзного Государства «Интеграция» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все на плаву», — добавил он.

Также, по словам губернатора, у компаний имеется экспортный потенциал.

«Межрегиональное сотрудничество между нашими странами остается одним из драйверов двусторонних отношений. Интенсивные связи в Беларуси с регионами России показывают высокий результат. В десятку лидеров по товарообороту с Беларусью по итогам 9 месяцев вошли Московская область, Москва, Самарская, Смоленская, Тюменская области, Санкт-Петербург, Ленинградская, Свердловская, Брянская и Тульская области. На их долю приходится около 72% товарооборота Беларуси и России», ‒ отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в РФ Юрий Селиверстов.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству.

Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

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