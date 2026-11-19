Концерт «Волшебство оперы детям» пройдет 29 ноября в 13:00 в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Программа познакомит юных зрителей с классической музыкой через образы сказочных героев, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На концерте «Волшебство оперы детям» прозвучат арии Царевны-Лебеди, Снежной королевы, Золушки и других сказочных персонажей. Проект призван в доступном и увлекательном формате познакомить детей с красотой и богатством классической музыки.

Выступления дополнит интерактивный рассказ ведущей Натальи Даль — выпускницы Московской консерватории и Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, преподавателя Академии хорового искусства им. В. С. Попова.

Лауреаты и победители международных конкурсов, солистки ансамбля «Магия сопрано» Вероника Мешкова, Наталья Каше, Юлия Малевская и Аполлинария Капачинских выступят в сопровождении концертмейстера Сергея Чечетко. Они исполнят произведения А. Бородина, Н. Римского-Корсакова, И. Стравинского, С. Чечетко, А. Флярковского, С. Прокофьева и И. Цветкова.

Концерт состоится 29 ноября в 13:00 в музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Возрастная категория — 6+. Подробная информация и билеты доступны на сайте музея-заповедника П. И. Чайковского.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.