Президент США Дональд Трамп поприветствовал президента России Владимира Путина словами о дружбе в начале двусторонней встречи на саммите АТЭС в Шэньчжэне, сообщает rosbalt.ru .

«Это кто? Это мой друг!» — сказал Трамп, обращаясь к Путину.

Как передал корреспондент ТАСС, в начале встречи президенты вновь пожали друг другу руки. Перед переговорами американский лидер также пообщался с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, пожал ему руку и похвалил его работу.

В открытой части встречи Трамп заявил об отличных отношениях с Путиным и отметил, что с нетерпением ждет продуктивного разговора. Российский президент в этой части переговоров заявлений не делал, сообщал ТАСС.

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