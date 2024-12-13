Трамп признал невозможность завершить конфликт на Украине за сутки

Трамп: проблему Ближнего Востока решить проще, чем конфликт на Украине

Боевые действия на Украине остановить сложнее, чем решить конфликты на Ближнем Востоке, заявил избранный президент США Дональд Трамп журналу Time, его слова приводит Lenta.ru .

«Проблемы на Ближнем Востоке решить куда проще, чем-то, что происходит между Россией и Украиной», — указал политик.

Ранее Трамп предложил странам ЕС после урегулирования ситуации на Украине ввести т уда войска для мониторинга соблюдения режима прекращения огня.

Трамп также высказался против вступления Киева в НАТО.