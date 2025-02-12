Трамп примет возвращенного из России Фогеля

Трамп встретится с Фогелем при прибытии в США

Президент США Дональд Трамп встретится с освобожденным из российского заключения американцем Марком Фогелем в первые часы его прилета на родину, сообщает РИА Новости .

Это стало известно из опубликованного расписания американского лидера.

Трамп и Фогель встретятся в шесть утра среды по московскому времени в специальном зале для приемов Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Россия отнеслась к США «очень хорошо», освободив Фогеля.

Американский гражданин отбывал наказание в российской колонии за контрабанду наркотиков. Детали его освобождения не раскрываются.