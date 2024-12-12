Избранный президент США Дональд Трамп направил председателю КНР Си Цзиньпину приглашение на свою инаугурацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CBS News.

Отмечается, что команда Трампа собирается пригласить на церемонию и других иностранных гостей.

В мероприятии может принять участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Инаугурация Дональда Трампа должна состояться 20 января.

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не готов к миру. Глава киевского режима пытается подыграть для улучшения отношений с будущей администрацией Дональда Трампа.