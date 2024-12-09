Политолог Косоруков: Зеленский на самом деле не готов к миру

Президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не готов к миру. Глава киевского режима пытается подыграть для улучшения отношений с будущей администрацией Дональда Трампа, сообщил РИАМО политолог МГУ им. М. В. Ломоносова, доцент Артем Косоруков.

«Его заявления в унисон с Трампом — это скорее попытка подыграть, чтобы улучшить свои перспективы в отношениях с будущей администрацией США. Он стремится показать хорошие отношения с Трампом, хотя на деле это далеко не так. Трамп никогда не поддерживал позицию Зеленского о войне до победного конца или возвращении границ 1991 года. На мой взгляд, Зеленский маневрирует и, по сути, не желает настоящего мира», — сказал Косоруков.

Он добавил, что украинский ВПК и общая ситуация в стране предполагают, что завершение войны неминуемо приведет к политической ответственности Зеленского. Он это понимает, поэтому избегает любых шагов к реальной договоренности.

«Денацификацию он не готов проводить. А заключение мира с Россией для него означает потерю власти, так как признание такого мира станет сигналом, что цели России не достигнуты, денацификация и демилитаризация не выполнены. В этом сценарии Россия окажется в проигрыше. К тому же Россия уже сейчас считает Зеленского нелегитимным президентом. Если его приказы носят статус распоряжений частного лица, узурпатора, то возникает вопрос, почему их выполняют украинские военные», — отметил политолог.

Косоруков уточнил, что такой статус предполагает привлечение его к ответственности, а не переговоры. В этом контексте мира не видно. Зеленский — сторонник перманентной войны и готов посвятить всю оставшуюся жизнь конфронтации с Россией.

«Если не он сам, то его окружение будет продолжать эту политику. Для Зеленского это форма политического существования и финансового обеспечения. Проигрыш для него означает не только потерю власти, но и возможную эмиграцию из Украины. Он будет до последнего удерживать контроль над оставшейся территорией, опираясь на вооруженные силы, которые пока ему де-факто подчиняются», — поделился эксперт.

Он заключил, что конфликт будет продолжаться. Это соответствует политической идеологии Зеленского, которую можно назвать бандеровской. Его цель — создание антироссийского проекта и приверженность ему до самого конца.