Трамп: премьер Индии Моди согласился прекратить покупать нефть у России
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди дал свое согласие на прекращение закупок российской нефти, сообщает «Газета.Ru».
Лидеры двух стран провели телефонный разговор. По словам главы Белого дома, для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.
«Мы обсудили много вопросов, в том числе торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить закупки российской нефти», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Американский лидер добавил, что также индийский премьер согласился закупать больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы. Это якобы позволит завершить российско-украинский конфликт.
Ранее американский президент заявил, что в своих решениях руководствуется исключительно личным видением, не признавая внешних ограничений. Таким образом, США де-факто провозгласили себя империей, чьи действия не скованы международным правом.
