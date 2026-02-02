Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди дал свое согласие на прекращение закупок российской нефти, сообщает «Газета.Ru» .

Лидеры двух стран провели телефонный разговор. По словам главы Белого дома, для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

«Мы обсудили много вопросов, в том числе торговлю и прекращение войны между Россией и Украиной. Он согласился прекратить закупки российской нефти», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер добавил, что также индийский премьер согласился закупать больше нефти из США и, возможно, Венесуэлы. Это якобы позволит завершить российско-украинский конфликт.

Ранее американский президент заявил, что в своих решениях руководствуется исключительно личным видением, не признавая внешних ограничений. Таким образом, США де-факто провозгласили себя империей, чьи действия не скованы международным правом.

