Трамп поздравил Путина с «ужасной» для США сделкой

«Я хотел бы поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну великолепную сделку», — сказал экс-президент США во время встречи со своими сторонниками.

Трамп добавил, что Вашингтон вернул своих граждан, «но мы заключаем ужасные, ужасные сделки», — указал политик.

Ранее в Турции прошел обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. В Россию вернулись восемь человек. В аэропорту их встретил российский президент.