Трамп повесил у Овального кабинета свое фото из полицейского участка

В коридоре у Овального кабинета в Белом доме теперь висит фотография президент США Дональда Трампа, которая была сделана при его аресте в тюрьме в 2023 году, сообщает РИА Новости .

Как пишет журнал Newsweek, этот фото увидели во время встречи главы государства с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая прошла в Белом доме 13 февраля.

Этот снимок сделали более чем за год до избрания бизнесмена на второй президентский срок в США. Его сфотографировали в августе 2023 года в тюрьме штата Джорджия. Тогда Трамп был под арестом около 30 минут. Потом политика отпустили под заранее согласованный залог в 200 тыс. долларов.

Ранее Трамп заявил, что Китай может помочь в урегулировании украинского конфликта. Также он назвал КНР очень важным игроком в мире.