Трамп поставил под сомнение суверенитет Дании над Гренландией

Трамп: для США необходимо владеть Гренландией, а не арендовать ее

«Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают. Ее нужно иметь именно в собственности», — сказал американский лидер.

Трамп также вновь подверг сомнению исторические права Дании на остров, заявив: «То, что датчане высадились там на лодке 500 лет назад, не значит, что эта земля принадлежит им».

Ранее он уже угрожал Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа «продать» Гренландию и заявлял о готовности решить вопрос «любым способом».

Власти Дании и самой Гренландии неоднократно отвергали эти предложения, подчеркивая, что остров не продается и является автономной частью Датского Королевства.

