Трамп поставил под сомнение суверенитет Дании над Гренландией
Президент США Дональд Трамп, продолжая тему Гренландии, заявил, что Соединенным Штатам недостаточно арендовать остров, сообщает ТАСС.
«Когда мы владеем территорией, мы ее защищаем, а аренду не защищают. Ее нужно иметь именно в собственности», — сказал американский лидер.
Трамп также вновь подверг сомнению исторические права Дании на остров, заявив: «То, что датчане высадились там на лодке 500 лет назад, не значит, что эта земля принадлежит им».
Ранее он уже угрожал Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа «продать» Гренландию и заявлял о готовности решить вопрос «любым способом».
Власти Дании и самой Гренландии неоднократно отвергали эти предложения, подчеркивая, что остров не продается и является автономной частью Датского Королевства.
