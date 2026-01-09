Сенатор предсказал принудительный сценарий для Гренландии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал мнение, что Вашингтон вряд ли будет действовать по «мягкому» сценарию в гренландском вопросе.

В своем Telegram-канале он привел слова Дональда Трампа из интервью The New York Times, где тот заявил, что его не устроит ничего, кроме «владения» Гренландией со стороны США.

Сенатор утверждает, что позиция Трампа, который также предложил Европе «приспособиться» и отмахнулся от угрозы распада НАТО, указывает на жесткую линию.

«Как минимум, это будет принуждение Дании к „продаже“ полуострова», — считает Пушков.

Он также добавил, что европейские страны сейчас «вспоминают» о нормах международного права, которые забыли, «когда они вместе с США отдирали Косово от Югославии».

