Трамп посоветовал журналисту самому вернуть новые территории России
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Американский президент Дональд Трамп ответил на слова репортера, порекомендовав тому самому «попробовать вернуть» новые территории России, сообщает РИА Новости.
Журналист спросил у республиканца, не станет ли тот факт, что новые территории сохранятся за Россией, «опасным сигналом» для Китая.
Трамп в ответ посоветовал ему самому «вернуть» эти регионы.
«А вы попробуйте вернуть их обратно», — сказал президент США.
При этом ранее Трамп заявил, что хотел бы вернуть Украине как можно больше территорий. Однако незадолго до этого он высказался, что считает маловероятным возвращение страны к границам 2014 года.
Между тем российский лидер Владимир Путин рассказал об улучшении отношений с США. Он заявил, что контакты с администрацией Трампа вселяют надежду.