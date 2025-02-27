Трамп посоветовал журналисту самому вернуть новые территории России

Американский президент Дональд Трамп ответил на слова репортера, порекомендовав тому самому «попробовать вернуть» новые территории России, сообщает РИА Новости .

Журналист спросил у республиканца, не станет ли тот факт, что новые территории сохранятся за Россией, «опасным сигналом» для Китая.

Трамп в ответ посоветовал ему самому «вернуть» эти регионы.

«А вы попробуйте вернуть их обратно», — сказал президент США.

При этом ранее Трамп заявил, что хотел бы вернуть Украине как можно больше территорий. Однако незадолго до этого он высказался, что считает маловероятным возвращение страны к границам 2014 года.

Между тем российский лидер Владимир Путин рассказал об улучшении отношений с США. Он заявил, что контакты с администрацией Трампа вселяют надежду.