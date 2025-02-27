Путин прокомментировал улучшение отношений с США

Первые контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды, заявил президент Росси Владимир Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ. Вместе с тем глава государства обратил внимание, что на Западе не все довольны возобновившимися контактами Москвы и Вашингтона, сообщает РИА Новости .

«Вы видите, мы все видим, как стремительно меняется мир, обстановка в мире. В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды», — сказал Владимир Путин.

Президент обратил внимание, что некоторые западные политики до сих пор заинтересованы в сохранении международной нестабильности. По мнению Путина, эти силы попытаются «сорвать или скомпрометировать» возобновившийся диалог между Россией и США.

В ходе заседания коллегии ФСБ Путин также заявил, что участники СВО создали условия для диалога по Украине.

Тем временем в Стамбуле идут российско-американские переговоры о нормализации работы посольств.