Путин назвал участников СВО создателями условий для диалога по Украине

Участвующие в СВО российские военные своими победами и доблестью создали условия для старта диалога по украинскому кризису, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. Верховный главнокомандующий также поблагодарил ФСБ за деятельность в тылу противника и на фронте, сообщает ТАСС .

Вместе с тем Путин потребовал усилить работу по обеспечению безопасности жителей российского приграничья. Для защиты госграницы необходимо предпринимать дополнительные меры, а также увеличивать плотность прикрытия рубежей на опасных направлениях, подчеркнул президент.

«Конкретные результаты вашей деятельности показывают, что ФСБ является сильным, надежным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности», — отметил Владимир Путин.

Президент заявил, что ФСБ отстаивала суверенитет и интересы России, защищала права граждан и конституционный строй. Спецслужба также ведет сложные контрразведывательные операции, подчеркнул Путин.