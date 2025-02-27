Трамп пообещал вернуть Украине как можно больше территорий

Президент США Дональд Трамп впервые высказался о том, что хочет вернуть Украине, утраченные в ходе спецоперации территории, сообщает «Царьград» .

Американский лидер уточнил, что он и его администрация намерены стремиться к возвращению Киевом как можно большей территории в рамках возможного мирного соглашения с РФ.

При этом ранее Трамп говорил, что считает маловероятным возвращение Украины в границы, которые были в стране в 2014 году.

Президент США не уточнил, за какие именно территории Штаты будут торговаться, но подчеркнул, что важно завершить конфликт на выгодных и Украине, и РФ условиях.