Трамп посоветовал найти другого «лоха» при отказе БРИКС от доллара

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Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины при создании БРИКС своей валюты

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины до 100% для стран-участниц БРИКС, если объединение создаст свою валюту, пишет RT .

Трамп потребовал не создавать новую валюту БРИКС, иначе против стран-участниц объединения будут введены 100%-ными пошлинами.

«Они должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого „лоха!“ Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле», — написал политик в соцсети Truth Social.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС не будут вводить свою платежную систему, а обойдутся национальными валютами.