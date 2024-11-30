Трамп посоветовал найти другого «лоха» при отказе БРИКС от доллара

Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины при создании БРИКС своей валюты
Политика

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил поднять пошлины до 100% для стран-участниц БРИКС, если объединение создаст свою валюту, пишет RT.

Трамп потребовал не создавать новую валюту БРИКС, иначе против стран-участниц объединения будут введены 100%-ными пошлинами.

«Они должны будут попрощаться с продажами в замечательную экономику США. Они могут пойти и найти другого „лоха!“ Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле», — написал политик в соцсети Truth Social.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что страны БРИКС не будут вводить свою платежную систему, а обойдутся национальными валютами.