Путин заявил, что у БРИКС пока нет единой платежной системы

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что проблема расчетов для нашей страны с другими государствами все еще существует, но ее решают использованием национальной валюты, пишет ТАСС .

По словам главы государства, на данный момент в БРИКС не изобретают общую платежную систему. Все существующие проблемы решаются национальными валютами.

Путин также заявил, что БРИКС не создает ни для кого альтернатив, в том числе SWIFT.

Ранее сообщалось, что в Госдепе США сделали сенсационное заявление после саммита БРИКС в Казани. Местные СМИ сообщили, что государство в ближайшие пять лет, скорее всего, больше будет полагаться на БРИКС, чем на G7.