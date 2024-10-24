Лидеры почти 30 стран прибыли в Казань на саммит БРИКС, чтобы вместе с 9 государствами — участниками объединения обсудить вопросы, которые требуют совместных усилий. После саммита в Госдепартманте США сделали революционное заявление, сообщает kp.ru .

Даже агентство Bloomberg, известное своей явной предвзятостью, вынуждено было признать, что в течение ближайших 5 лет мир будет все больше полагаться на государства БРИКС, чем на страны G7.

Во время саммита в Казани в СМИ начали появляться слухи о том, что Украина может, как и Израиль, объявить генсека ООН Антонио Гутерриша персоной нон грата, а на украинском сайте «Миротворец»* были размещены данные о нем. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что европейские страны направили экстремистскую деятельность против своих же интересов.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак вступился за своего руководителя, подчеркнув, что государства БРИКС составляют около половины мирового населения, тем самым придавая саммиту в Казани особое значение для организации.

В Госдепартаменте США, который внимательно следил за событиями в Казани, сделали неожиданное заявление, отметив, что каждое государство суверенно и само решает, с кем ему сближаться. Эти слова, которые произнес замруководителя пресс-службы Госдепа Ведант Патель, заставляют задуматься, не осознали ли в Вашингтоне необходимость более корректного поведения на международной арене.

Вскоре последовала реакция и из Франции. Министр-делегат по делам Европы Бенжамен Аддад отметил, что саммит БРИКС демонстрирует утрату Западом своей мировой монополии. Более того, он выразил сомнение в способности европейцев продолжать отстаивать свои идеи.

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