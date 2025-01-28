Трамп поручил создать ПРО «Железный купол» для защиты США от воздушных угроз

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о создании системы противоракетной обороны — аналога израильского «Железного купола». Глава государства еще перед выборами обещал внедрить такое вооружение в стране, сообщает РБК со ссылкой на NBC News.

Новую систему противоракетной обороны будут изготавливать только в Соединенных Штатах. Трамп ожидает, что аналог «Железного купола» поможет обезопасить жителей США.

Американский лидер отметил, что страна находится в опасности из-за угроз, исходящих от крылатых, гиперзвуковых, а также баллистических ракет.

В день инаугурации, 20 января, Трамп говорил, что развитию обороны США планируют уделять большое количество внимания.