Дональд Трамп поручит создать систему ПРО «железный купол» для обороны США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен поручить вооруженным силам разработать и построить систему противоракетной обороны «Железный купол» для защиты Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости .

«Я дам указание нашим военным начать строительство великого противоракетного щита „Железный купол“, который будет полностью произведен в США», — заявил он, выступая на митинге в канун своей инаугурации.

По его словам, развитию обороны будет уделяться много внимания.

Прямая трансляция инаугурации Трампа будет проведена на арене Capital One, еще там состоится парад. После присяги президент обещал присоединиться к собравшимся на арене.

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