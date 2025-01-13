Профессор ответил, получится ли у Трампа отменить санкции против России

2025 год начался с обсуждений возможной отмены антироссийских санкций после инаугурации Дональда Трампа и тенденций к снижению ключевой ставки. Профессор Игорь Костиков прокомментировал, как эти события могут повлиять на Россию и жизнь граждан в ближайшем будущем, сообщает Общественное Телевидение России .

В конце 2024 года Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 21%, и ожидается, что ее снижение начнется не ранее середины 2025 года, возможно, даже в 2026-м. Банк России планирует снизить инфляцию до 4,5–5,0% к 2026 году и будет пересматривать ключевую ставку в конце февраля 2025 года. В ближайшие три–шесть месяцев уровень неопределенности останется высоким, и маловероятно снижение ключевой ставки до середины 2025 года.

Интерес россиян к вкладам на год снизился до 14%, при этом они всё больше предпочитают краткосрочные вклады, особенно на три месяца (33%). Тем не менее, средняя максимальная ставка по вкладам достигла рекорда в 22,28% годовых. Игорь Костиков отметил, что высокие ставки обусловлены ожиданиями повышения ключевой ставки Банком России и что кредитные организации могут скорректировать свои ставки в ближайшее время.

Специалисты уверены, что в России нет угрозы классической стагфляции, несмотря на кадровый голод. Игорь Костиков отмечает, что высокий рост ВВП, около 4%, продолжается, несмотря на замедление кредитования. Однако кадровый голод может негативно сказаться на производительности труда и экономическом росте, требуя от правительства действий по привлечению трудовых ресурсов из-за рубежа.

Дональд Трамп вскоре вступит в должность 47-го президента США, и эксперты обсуждают возможность снятия антироссийских санкций, особенно в отношении урана, меди и никеля.

«Я думаю, что надежда на отмену санкций в первый год пребывания Трампа у власти слишком оптимистична», — отметил Костиков.

Так как именно Трамп начал санкционную войну, он может отложить решение о смягчении санкций, но возможно остановит введение новых. Костиков также предлагает ввести уголовную ответственность за действия людей, способствующих пропаганде против России.

Повышение импортных пошлин, обещанное Дональдом Трампом, может спровоцировать мировую торговую войну и риск глобальной рецессии, но эксперты призывают подождать первые 100 дней его президентства, чтобы оценить реальные последствия. В то же время, особенности китайской экономики и динамика спроса в других странах могут ослабить риски глобальной рецессии. Для России важными остаются внутренний спрос и ориентация на страны Глобального Юга, а также необходимость газификации и решения проблемы нехватки трудовых ресурсов.