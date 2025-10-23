Трамп помиловал основателя крупнейшей криптовалютной биржи Чанпэна Чжао

сегодня в 19:49

Основатель крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао оказался помилован указом президента США Дональда Трампа, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Документ был подписан 22 октября. Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, американский лидер при помиловании Чжао воспользовался своим конституционным правом.

По ее словам, Трамп также заявил, что завершает «войну против криптовалютных организаций», которая была начата бывшим президентом США Джо Байденом и его соратниками.

Основатель Binance получил четыре месяца тюрьмы 30 апреля 2024 г. Его обвинил в отмывании денег. В сентябре того же года Чжао освободили.

Благодаря указу Трампа Binance сможет вернуться на американский рынок.

Между тем в России началось формирование реестра майнеров. Также принято решение о налогообложении майнинга.

