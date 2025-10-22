В России началось формирование реестра майнеров

сегодня в 19:34

Сейчас в реестре уже находятся 1 364 майнера. Об этом рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Также он отметил, что ведомство приняло решение о налогообложении майнинга. Детально обсуждается вопрос легализации криптовалютных расчетов.

Минфин и ЦБ РФ договорились оперативно подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в рамках криптовалюты. Это делается в целях легализации данного направления, чтобы государство смогло получать с него налоги и учитывать при налогообложении.

Ранее неизвестный украл у мужчины криптовалюту в центре Москвы. Ущерб превысил 21,4 млн рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.