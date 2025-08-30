Неизвестный украл у мужчины криптовалюту на 21,4 млн рублей в центре Москвы

Как рассказал источник в правоохранительных органах, в отдел полиции обратился мужчина, у которого неизвестный украл электронную валюту в одном из обменных пунктов в центре города.

«Предварительно, ущерб превысил 21,4 млн рублей», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что неизвестный 14 лет хранил биткоины на кошельке, не прикасаясь к ним. Внезапно он вспомнил о них и в одночасье стал мультимиллионером. За это время стоимость биткоинов выросла с 1558 до 468 млн долларов.