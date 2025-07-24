Биткоины, забытые на 14 лет, сделали их владельца мультимиллионером

Неизвестный 14 лет хранил биткоины на кошельке, не прикасаясь к ним. Внезапно он вспомнил о них и в одночасье стал мультимиллионером, сообщает РБК .

Всего на кошельке хранились 3962 BTC. Они были куплены при курсе 0,39 доллара за монету. Их не трогали с января 2011 года.

14 лет назад общая стоимость этих биткоинов была 1558 долларов. Сейчас она оценивается в 468 млн долларов при курсе в 118 тыс. долларов за биткоин. Таким образом, их цена выросла в 300 тыс. раз.

Всю эту криптовалюту 24 июля неизвестный «кит» переместил на новый адрес. Кто стал новым мультимиллионером, не раскрывается — счастливчик сохранил свою анонимность.

В начале июля другой неизвестный перевел стоящие 2 млрд долларов биткоины, которые он не трогал 14 лет. Всего с двух старых кошельков было переведено 20 тыс. биткоинов.