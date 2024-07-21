Трамп получил письмо от Си Цзиньпина после покушения

Бывший президент США Дональд Трамп отметил, что после покушения на него получил письма от председателя КНР Си Цзиньпина и руководителей других государств, сообщает ТАСС.

Трамп 20 июля выступил на митинге в штате Мичиган. По его словам, он хорошо общался с Си Цзиньпином. Бывший американский лидер назвал председателя КНДР «отличным парнем».

«На днях он прислал мне замечательное письмо, когда узнал, что произошло», — добавил Трамп.

Также бывший президент США отметил, что большинство лидеров прислали ему письма после покушения, поскольку у него были хорошие отношения со всеми ними.

13 июля на митинге сторонников в Трампа в Пенсильвании стреляли. 20-летний молодой человек засел на крыше здания с винтовкой вне охраняемого периметра. Политика ранило в ухо. Стрелявшего ликвидировали. В результате нападения были убит один человек и ранены еще несколько.