Экономическая неуверенность: эксперт назвал причину проблем с демографией в РФ

Специалист Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович заявил, что уменьшение срока школьного обучения с 11 до 10 лет вряд ли поможет поднять демографию в России: отказ молодежи от рождения детей скорее связан с экономической нестабильностью, сообщает RuNews24.ru .

«Молодые люди не стремятся создавать семью, пока не будут уверены в стабильном доходе и наличии собственного жилья», — сказал эксперт.

По его словам, изменения в школах не решат проблемы с ипотекой, детскими садами и заработной платой, реформа в итоге может оказаться неэффективной. Она требует продуманного подхода, иначе школьников могут перегрузить.

При этом, модель трехлетнего обучения в советской школе показывает успешность такого метода, но плавный переход к новой системе может оказаться серьезным вызовом, особенно в крупных городах.