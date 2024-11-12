Трамп планирует назначить госсекретарем США сенатора Рубио вместо Блинкена

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается назначить сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря, сообщает «Царьград» со ссылкой на The New York Times (NYT).

В администрации Джо Байдена эту должность занимал Энтони Блинкен.

Существует вероятность, что Дональд Трамп «может передумать в последнюю минуту».

Тем не менее вполне вероятно, что на посту государственного секретаря США Трамп предпочтет видеть своего надежного помощника на предвыборной кампании.

Важно отметить, что Марко Рубио вошел в состав сената (верхней палаты Конгресса США) в 2010 году.

Он занял жесткую позицию в отношении Китая и Ирана, а также поддержал Трампа в его стремлениях по разрешению конфликта на Украине.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб отметил, что Дональд Трамп весьма решительно намерен достичь мирного соглашения между Россией и Украиной в ближайшие сроки. По его словам, республиканец четко обозначил это во время их телефонного разговора.