В НАТО раскрыли, что Трамп будет делать с конфликтом на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью Bloomberg TV заявил, что Дональд Трамп «очень серьезно настроен» заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в кратчайшие сроки. По его словам, об этом республиканец ясно дал понять во время их телефонного разговора.

«Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее», — заметил Стубб.

Финский лидер также подчеркнул, что для переговоров по завершению конфликта появится «окно» до инаугурации президента США, которая проходит 20 января. По словам Стубба, Трампа нужно воспринимать всерьез, когда он говорит о желании как можно быстрее урегулировать украинский кризис.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в республике уверены в «очень скором» завершении конфликта на Украине.

