Трамп: переговоры о полном прекращении огня между РФ и Украиной идут сейчас

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговоры по поводу полного прекращения огня между Россией и Украиной идут «прямо сейчас», сообщает РИА Новости .

Также он отметил, что обсуждается вопрос «раздела территорий».

«Этот вопрос обсуждается прямо сейчас – речь о разделе земель и так далее», - сказал американский лидер.

Трамп заявил, что на некоторых участках фронта огонь уже прекратился. По его словам, сейчас достигнутые договоренности «соблюдаются очень хорошо».

По словам американского лидера, Вашингтон, Москва и Киев наметили «очертания» сделки по урегулированию украинского конфликта. По словам Трампа, он «прекрасно» взаимодействует по этому вопросу с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам республиканца, у сторон уже появились предварительные договоренности по разрешению конфликта.