США, Украина и Россия наметили «очертания» сделки по урегулированию конфликта

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление о том, что были намечены «очертания» сделки по урегулированию конфликта на Украине, пишет РИА Новости .

Очертания сделки были намечены при непосредственном участии США, России и Украины.

Кроме того, Трамп добавил, что США при этом не заинтересованы в войне с Китаем, но отлично подготовлены для такой ситуации.

Ранее представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила ведущей программы NewsNation Now Николь Берли о том, что Россия и Украина находятся «шаге от полного прекращения огня».