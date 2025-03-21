Россия и Украина находятся «шаге от полного прекращения огня», заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс ведущей программы «NewsNation Now» Николь Берли. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что одним из первых шагов к «полному прекращению» конфликта может стать введение паузы в ударах по энергетической «и другой гражданской» инфраструктуре, сообщает The Hill .

«Мы всего в шаге от полного прекращения огня, и тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который могут положиться народы Украины, России и всего мира», — сказала Брюс.

В Госдепе добавили, что этому способствовали США, которые «каждый день» работают над скорейшим прекращением огня в российско-украинском конфликте.

19 марта президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. За день до этого глава США провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер согласился на предложение о 30-дневной паузе во взаимных ударах по энергообъектам.

Накануне Зеленский заявлял, что Украина и США проведут переговоры в Саудовской Аравии 24 марта. В этот же день и в этой же стране также пройдут консультации между представителями Москвы и Вашингтона.