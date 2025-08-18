Трамп перед встречей с Зеленским: играть нужно только на победу

Американский президент Дональд Трамп перед встречей с украинским лидером Владимиром Зеленским и глава стран Европы заявил, что играть нужно только на победу или не играть вообще.

Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social. Он также подчеркнул, что смог завершить шесть войн за шесть месяцев и ликвидировать иранские ядерные объекты.

Трамп еще добавил, что понедельник — важный день в Белом доме. Никогда еще там не собиралось такое количество лидеров евростран в одно время.

«Большая честь для Америки!!! Посмотрим, что получится», — написал президент США.

Ранее Зеленский прибыл в Вашингтон на встречу с Трампом. Переговоры начнутся в 20:15 по местному времени (03:15 мск).