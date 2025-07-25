Трамп отступит: 100%-ные пошлины на российскую нефть не введут

Перспектива введения США 100%-ных пошлин на российскую нефть выглядит всё менее реалистичной, несмотря на жёсткую риторику американского президента Дональда Трампа. Как выяснило Reuters , администрация Белого дома столкнулась с серьёзными сомнениями экономистов, предупреждающих о катастрофических последствиях такого шага.

Фернандо Феррейра из Rapidan Energy Group называет предложенные меры «ядерным вариантом», способным вывести с рынка до 4,5 млн баррелей нефти ежедневно. Особую озабоченность экспертов вызывает повторение сценария 1973 года, когда подобные санкции спровоцировали глобальный энергетический кризис.

Провальный опыт с 25%-ными пошлинами на венесуэльскую нефть, которые Китай успешно игнорировал, заставляет усомниться в эффективности новых ограничений. Более того, аналитики предупреждают о неизбежном скачке цен на топливо и новой волне инфляции — худшем сценарии для правящей администрации в преддверии выборов.

Угрозы Трампа, по мнению наблюдателей, скорее являются элементом переговорной стратегии по украинскому вопросу, чем реальным планом действий. Особенно учитывая способность крупнейших потребителей российской нефти находить обходные пути для санкций.