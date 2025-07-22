Конгрессмен Бэкон: Трамп начал угрожать России из-за супруги Мелании

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп мог начать угрожать РФ из-за собственной супруги Мелании. Говорить «спасибо» по этому поводу нужно ей, рассказал Hill конгрессмен Дон Бэкон, сообщает РИА Новости .

По словам парламентария, Мелания регулярно рассказывает Трампу о событиях на Украине.

На прошлой неделе Трамп поставил ультиматум России. Он потребовал в течение 50 суток подписать мирное соглашение с Украиной, в противном случае, будут введены тарифы 100% на импорт товаров из РФ. США также введут вторичные пошлины против государств, приобретающих у России нефть, газ и иные энергоносители.

Параллельно с этим Трамп сказал, что США и ЕС договорились об отправке оружия производства Соединенных Штатов Украине. Их оплатит Евросоюз. Киев получит Patriot и ракеты.