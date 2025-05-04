Трамп оценил шансы на урегулирование украинского кризиса

Есть очень хороший шанс на завершение украинского кризиса. Своим мнением в интервью телеканалу NBC News поделился американский президент Дональд Трамп, сообщает РИА Новости .

«Я считаю, что у нас есть очень хороший шанс это сделать», — ответил он на вопрос о перспективах завершения конфликта.

При этом имеется вероятность, что урегулировать кризис между Украиной и Россией не получится. Причина в том, что у сторон есть «огромная ненависть» друг к другу, добавил американский президент.

Ранее Трамп допустил выход США из переговоров по завершению конфликта на Украине. Вашингтон пойдет на этот шаг, если станет понятно, что урегулировать кризис не получится.