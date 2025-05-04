Трамп не исключил выхода США из переговоров по завершению конфликта на Украине
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с телеканалом NBC News не исключил, что Вашингтон может покинуть переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. США пойдут на это, если поймут, что добиться соглашения по завершению конфликта невозможно, сообщает ТАСС.
Трамп допустил, что время, когда он произнесет слова о выходе, может однажды наступить.
«Возможно, будет что-то, что я не смогу сделать, или это будет невозможно», — подчеркнул американский президент в ответ на вопрос корреспондента о том, когда Соединенные Штаты выйдут из переговоров по украинскому конфликту.
Ранее политолог Владимир Васильев заявил, что Трампу можно верить по урегулированию кризиса между Москвой и Киевом. Однако нельзя забывать, что у всех соглашений с Вашингтоном имеется срок действия.