Трамп не исключил выхода США из переговоров по завершению конфликта на Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в разговоре с телеканалом NBC News не исключил, что Вашингтон может покинуть переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. США пойдут на это, если поймут, что добиться соглашения по завершению конфликта невозможно, сообщает ТАСС .

Трамп допустил, что время, когда он произнесет слова о выходе, может однажды наступить.

«Возможно, будет что-то, что я не смогу сделать, или это будет невозможно», — подчеркнул американский президент в ответ на вопрос корреспондента о том, когда Соединенные Штаты выйдут из переговоров по украинскому конфликту.

Ранее политолог Владимир Васильев заявил, что Трампу можно верить по урегулированию кризиса между Москвой и Киевом. Однако нельзя забывать, что у всех соглашений с Вашингтоном имеется срок действия.