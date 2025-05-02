Экономист Васильев: Трампу можно верить, но у сделки РФ с США есть срок годности

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев считает, что президенту США Дональду Трампу можно верить, однако стоит помнить, что у любого соглашения с Вашингтоном есть срок действия. Если сделка по Украине «испортится», то соглашение с США отправят в мусорку, сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что России нужен устойчивый мир, а не временное прекращение огня. Для этого необходимы надежные международные соглашения, что может вызвать трудности со стороны США.

По словам эксперта, в последние десятилетия в США были саботированы множество сделок и соглашений, заключенных американской администрацией. Сегодня действия Трампа не требуют вмешательства Конгресса, однако следующий президент США может отказаться выполнять обязательства своего предшественника.

«Придет пусть даже республиканец, он может сказать, что его избрали в 2028 году на совершенно иной платформе, что у него тоже имеются основания расторгнуть прежние соглашения. А если к власти опять придут демократы, то тут даже и разговоров быть не может», — отметил экономист.

Трамп в первые дни своего президентства отравил в мусорную корзину договоренности и соглашения, которые заключал экс-глава США Джо Байден. Это говорит о том, что следующий американский лидер в 2028 году может отправить в мусорку все соглашения Трампа.