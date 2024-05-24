Трамп отказался от сидящих дебатов с Байденом

Бывший американский лидер Джо Байден отказался от проведения дебатов со своим оппонентом на грядущих выборах, действующим президентом, Джо Байденом в сидячем положении, пишет РИА Новости .

«Сегодня они сказали: мы хотим поставить столы, чтобы вы сели. Я сказал, я не хочу садиться. Мы будем стоять на дебатах», — сказал Трамп.

При этом неоднократно подшучивал над возрастом и физическим и умственным состоянием Байдена.

А недавно нынешний хозяин Белого дома обвинил Трампа в использовании «языка Гитлера». Бывший президент выпустил предвыборный ролик, в котором упоминался «единый рейх».