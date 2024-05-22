Байден: Дональд Трамп использует «язык Гитлера»

В ролике под названием «Что ждет Америку дальше?» на странице Трампа в соцсети Truth Social упоминался «единый рейх».

«Это тот же парень, который использует язык Гитлера, а не Америки. Неудивительно, когда он около четырех месяцев назад говорил, думаю, может быть, „немного дольше“, что Гитлер делал — цитата — „некоторые хорошие вещи“», — отметил Байден.

Дональд Трамп в том видео размышлял, что произойдет в стране при его победе на выборах в ноябре. Подзаголовок в одном фрагменте содержал фразу «Промышленный рост значительно увеличен… за счет создания единого рейха».

Экс-глава Белого дома сразу же подвергся большому объему критики со стороны СМИ и Белого дома. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга назвала продвижение контента, связанного с Гитлером, «отвратительным, глупым и позорным».