Трамп опубликовал предвыборное видео в сети X

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вернулся в соцсеть X. Он опубликовал там предвыборное видео, сообщает РБК .

Twitter (ныне X — ред.) в 2021 году заблокировал аккаунт Трампа. Это произошло на фоне беспорядков, которые сторонники политика устроили в здании Капитолия. За жизнью Трампа тогда следили около 89 млн пользователей соцсети.

С приходом Илона Маска на должность руководителя соцсети аккаунт Трампа разблокировали. Это произошло в 2022 году. Однако с тех пор политик сделал всего один пост. Он опубликовал тюремный снимок, снятый в 2023 году.

Сейчас активность на аккаунте Трампа увеличилась. Он выложил предвыборный ролик в сети X на фоне объявленного интервью Илона Маску. Беседа запланирована на 12 августа.

Отмечается, что именно благодаря этой соцсети политик был так популярен в медийной сфере. Ранее Twitter был основным инструментом республиканца, которым он пользовался для связи с аудиторией.