Трамп договорился с Маском об «интервью столетия»

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Беседа запланирована на 12 августа и станет «беседой столетия», указано в сообщении.

«Это будет интервью века! Сделаем Америку снова великой!» — говорится в заявление штаба политика.

Ранее вице-президент США и кандидат на высший пост США от партии демократов Камала Харрис согласилась на дебаты со своим соперником-республиканцем.