Трамп договорился с Маском об «интервью столетия»
Трамп даст интервью миллиардеру Илону Маску
Кандидат в президенты США Дональд Трамп даст интервью миллиардеру Илону Маску, пишет РИА Новости.
Беседа запланирована на 12 августа и станет «беседой столетия», указано в сообщении.
«Это будет интервью века! Сделаем Америку снова великой!» — говорится в заявление штаба политика.
Ранее вице-президент США и кандидат на высший пост США от партии демократов Камала Харрис согласилась на дебаты со своим соперником-республиканцем.