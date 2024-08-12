Трамп договорился с Маском об «интервью столетия»

Трамп даст интервью миллиардеру Илону Маску
Политика

Кандидат в президенты США Дональд Трамп даст интервью миллиардеру Илону Маску, пишет РИА Новости.

Беседа запланирована на 12 августа и станет «беседой столетия», указано в сообщении.

«Это будет интервью века! Сделаем Америку снова великой!» — говорится в заявление штаба политика.

Ранее вице-президент США и кандидат на высший пост США от партии демократов Камала Харрис согласилась на дебаты со своим соперником-республиканцем.