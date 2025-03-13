сегодня в 20:22

Трамп: обсуждается контроль над ЗАЭС в рамках урегулирования конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте урегулирования украинского кризиса ведется обсуждение того, кто будет контролировать Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости .

По словам республиканца, решение кризиса касается вопроса контроля над Запорожской АЭС. Трамп уточнил, что речь идет об «очень большой электростанции».

«Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее», — сказал президент США.

Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. ВСУ продолжают обстреливать регион, так как Киев не признает результаты референдума.

Ранее на ЗАЭС впервые прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ через территорию РФ. Ее несколько раз переносили из-за провокаций со стороны Украины.