Трамп: обсуждается контроль над ЗАЭС в рамках урегулирования конфликта
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в контексте урегулирования украинского кризиса ведется обсуждение того, кто будет контролировать Запорожскую АЭС, сообщает РИА Новости.
По словам республиканца, решение кризиса касается вопроса контроля над Запорожской АЭС. Трамп уточнил, что речь идет об «очень большой электростанции».
«Кто получит электростанцию, а кто получит то и это и так далее», — сказал президент США.
Запорожская область вошла в состав России по результатам референдума в сентябре 2022 года. ВСУ продолжают обстреливать регион, так как Киев не признает результаты референдума.
Ранее на ЗАЭС впервые прошла ротация наблюдателей МАГАТЭ через территорию РФ. Ее несколько раз переносили из-за провокаций со стороны Украины.